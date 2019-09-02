Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 15:18 — REGNUM Во Владимирской области аварийную школу в городе Гусь-Хрустальном не стали открывать 2 сентября. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такое решение приняли в конце августа после встречи члены рабочей комиссии и родительский комитет.

Глава города Алексей Соколов рассказал, что учеников временно переведут в соседнюю школу №16, которая некоторое время будет работать в две смены. Городские власти пообещали проверить состояние тротуаров, освещения и безопасность дорожного движения на протяжении всего маршрута. С перевозчиками ведутся переговоры, чтобы они включили обе школы в свои ежедневные маршруты.

Когда ученики смогут вернуться в школу №13, пока неизвестно. Там проводится экспертиза, решение о проведении ремонта будет принято после окончания проверки.