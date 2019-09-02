Калуга, , 15:25 — REGNUM Семь иностранных граждан из Узбекистана и Таджикистана, которые трудились без патентов, обнаружили полицейские в производственном помещении кондитерской фабрики. В качестве разнорабочих иностранцы осуществляли изготовление и упаковку кондитерских изделий. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По итогам рейда сотрудниками полиции пресечены административные правонарушения в сфере миграции, в отношении иностранных граждан составлено восемь протоколов, из которых семь предусмотрены статьёй «Незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ» и один — статьёй «Нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, оштрафовали. Кроме того, иностранцу, совершившему два административных правонарушения, закрыт въезд на территорию Российской Федерации в течение последующих пяти лет.

По данному факту также проводится проверка на предмет привлечения к административной ответственности работодателя, незаконно использующего труд иностранных работников, которому грозит административное наказание в виде денежного штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого нелегально привлеченного иностранного гражданина.