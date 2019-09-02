Кызыл, , 15:16 — REGNUM Систему образования Тувы ждут большие перемены. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, до 2024 году планируется построить 11 детских садов и 22 школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об этом он заявил 2 сентября в своём поздравлении учителям и учащимся с началом учебного года.

По его словам, Туву поддерживают президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, ускоренное строительство новых школ необходимо для замены аварийных зданий. Как сообщало ИА REGNUM, в республике насчитывается два десятка ветхих школ.

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