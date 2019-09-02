Абакан, , 15:16 — REGNUM В Хакасии решают, что делать с бесхозными гидротехническими сооружениями. Как сообщили ИА REGNUM 2 сентября в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, в регионе выявлено 11 гидротехнических сооружений, не имеющих собственника.

По данным министерства, в Росреестре официально зарегистрировано три бесхозных объекта: одно водохранилище и два пруда. После завершения капремонта их примут в муниципальную собственность.

Остальные бесхозяйные сооружения используют органы местного самоуправления. Дамбы используются в качестве защиты населения от затопления и наледей. Для искусственных водоёмов тоже есть применение. При этом, как пояснили в минприроды Хакасии, органы местного самоуправления «не принимают мер по регистрации этих гидротехнических сооружений в ЕГРН».

Муниципалитетам Хакасии рекомендовано решить эти вопросы, либо ликвидировать бесхозные объекты. Если будет принято решение о необходимости оставить сооружение, его необходимо отремонтировать, но только после признания права муниципальной собственности.