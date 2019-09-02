Прага, , 15:15 — REGNUM По результатам социологического опроса, проведённого агентством Empirica по заказу газеты «Právo», только 51% жителей Чехии точно могут сказать, когда началась Вторая мировая война. Об этом сообщает «Радио Прага».

На вопрос о том, что произошло 1 сентября 1939 года, 35% опрошенных вообще не знали, что ответить. 14% дали неправильный ответ, чаще всего называли начало Первой мировой войны, оккупацию Чехословакии или подписание Мюнхенского соглашения 1938 года, открывшего нацистской Германии путь к отторжению от Чехословакии Судетской области и последующей оккупации всей страны.

Точный ответ на этот вопрос давали респонденты старшего возраста, или имеющие более высокую степень образования. Хуже всего с заданием справлялись женщины и молодёжь. На вопрос о 1 сентября 1939 года правильно ответили только 42% опрошенных моложе 29 лет, а среди респондентов старше 50 лет правильный ответ дали 60%.

По мнению социологов, проводивших опрос, в школах необходимо уделить больше внимания изучению современной истории.