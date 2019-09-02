Москва, , 15:15 — REGNUM Секретарь московского отделения партии «Единая Россия» и зампред Мосгордумы Андрей Метельский подал иск против оппозиционера и блогера Алексея Навального о защите чести и достоинства. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости.

Поводом послужили публикации «Фонда борьбы с коррупцией».

«В сети прошел ряд публикаций, касающихся меня и моих родственников, где указано, что я владелец бизнеса, которого у меня нет, и я действительно им не владею. Были передернуты факты, и утверждалось, что я вор и коррупционер», — цитирует агентство слова Метельского.

Он уверен, что не заслуживает такого отношения к себе.

Иск Метельского к Навальному будет рассмотрен, по предположению истца, после выборов в Мосгордуму.

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