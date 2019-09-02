Краснодар, , 15:10 — REGNUM Воздушный бой с условным противником провели на Кубани лётчики штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО авиационной эскадрильи Южного военного округа, сообщила 2 сентября пресс-служба ЮВО. Бои проводились на предельно малых высотах — от 150 до трех тысяч метров. Всего совершено около 25 вылетов, как в дневное время, так и ночью.

Экипажи самолётов в рамках учений провели пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. На предельно малой высоте на скорости от 300 до 800 км/ч военные лётчики отработали сложнейшие элементы пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, петля Нестерова.

Занятия стали одним из этапов лётной подготовки: экипажи отрабатывают огневую поддержку группировок наземных войск в различных видах боя, уничтожение важных объектов, а также наиболее сложные упражнений курса боевой подготовки.