Сеул, , 16:04 — REGNUM Численность населения Южной Кореи начнет сокращаться после 2028 года, а Северной Кореи — после 2038 года. А к 2027 году Индия превзойдет Китай и станет самой густонаселенной страной в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Густав Климт. Жизнь и Смерть

Согласно опубликованным данным, численность населения Южной Кореи к 2028 году достигнет своего пика, увеличившись на 230 тыс. человек до 52 млн человек, однако к 2067 году население сократится до 39 млн человек.

Предполагается, что численность населения Северной Кореи достигнет пика спустя десять лет после Юга к 2038 году, однако к 2067 году сократится до 26 млн человек.

Отмечается, что в 2019 году совокупная численность населения Юга и Севера составляет 77 млн человек, а к 2067 сократится до 65 млн человек.

На сегодняшний день, Южная Корея занимает 28-е место в мире по численности населения, КНДР — 56-е место, вместе — 20-е место. Однако к 2067 году Южная Корея опустится на 28 ступеней вниз до 56 места, КНДР — до 71-го места, вместе — до 36-го места.

Согласно расчетному периоду ООН (2015−2020 год), суммарный коэффициент рождаемости в КНДР составляет 1,91, что значительно выше, чем в Южной Корее.

За аналогичный период, средняя продолжительность жизни на Севере составила 72 года, что на 10,5 года меньше, чем в Южной Корее (82,5 года).

По предварительным данным, население Земли увеличится с 7,71 млрд человек в этом году до 10,38 млрд человек в 2067 году. В частности, доля населения Азии сократится до 50,5%, Европы — до 6,5%, Латинской Америки — до 7,3%, Северной Америки — до 4,3%, однако население Африки, напротив, увеличится до 30,7%.

По состоянию на 2019 года самая густонаселенная страна мира — Китай (1,43 млрд человек), за ней следуют Индия (1,37 млрд человек), США (329 млн человек) и Индонезия (271 млн человек).

Однако, как предполагают эксперты, к 2027 году численность населения Индии превысит показатель Китая. По предварительным оценкам, к 2067 году население Индии составит 1,64 млрд человек, Китая — 1,28 млрд человек, Нигерии — 528 млн человек, США — 400 млн человек.