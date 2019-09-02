Черкесск, , 14:59 — REGNUM В городе Черкесске 2 сентября прошла торжественная церемония открытия акции «Часовой у Знамени Победы», приуроченная к 75-летию Великой Победы. Она продлится до 9 мая 2020 года в школах и детских садах города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города Черкесска,

В рамках акции «Часовой у Знамени Победы» в образовательных организациях города пройдут уроки мужества, волонтерская акция «Помоги ветерану», торжества, посвященные памятным датам в истории России и другие патриотические мероприятия.

Первым принять символ Великой Победы советского народа над фашизмом — копию Знамени Победы — из рук ветерана Великой Отечественной войны Михаила Бобрышева удостоился Центр образования №11. Заместитель мэра Черкесска Елена Иенсен-Данильчук поздравила всех участников акции с началом нового учебного года. А так же призвала всех помнить и заботиться о ветеранах.

В торжественной церемонии участвовали также представители республиканского и городского Советов ветеранов и мэрии столицы КЧР, регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи, учащиеся школ, горожане.