Калининград, , 14:57 — REGNUM В Калининградской области сегодня, 2 сентября, в День знаний, в школы отправились 113 тыс. учеников, из которых 14 тыс. первоклассников. Всего в 179 школах региона преподают 7 тыс. учителей, из которых 1400 молодых педагогов, а 231 учитель впервые начинают работу со школьниками. Такие цифры приводит пресс-служба регионального правительства. Около двух тысяч педагогов будут работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В первую смену в областных школах в этом учебном году посещать занятия будут 87% всех учеников. Вторая смена организована в 46 школах региона. Подготовка к новому учебному году суммарно обошлась в 761 млн рублей, в том числе 231 млн рублей из регионального бюджета. Более 40% этих средств было потрачено на ремонты, которые проведены в 37 учреждениях.

К началу учебного года в Калининграде построена новая школа. «Свою работу начинает самая большая школа в регионе. Учреждение на 1 700 мест располагается в Восточном микрорайоне Калининграда. Это самый современный культурно-образовательный центр с развитой спортивной инфраструктурой, который доступен не только детям, но и всем жителям окрестностей. Для более чем двух тысяч мальчишек и девчонок здесь прозвучит первый звонок», — в поздравлении в связи с Днём знаний сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В 131 школе Калининградской области работают медицинские кабинеты, в 48 медобслуживание организовано на базе учреждений здравоохранения.

В пресс-службе правительства региона подчёркивают, что все школы к началу учебного года готовы на 100%: установлены и работают системы охранной сигнализации, которая подключена к центральному пульту вневедомственной охраны Нацгвардии, а физическая охрана осуществляется тремя способами — с помощью ЧОП, «Охраной Росгвардии» и штатными сотрудниками на местах.

Во всех школах организовано питание, в 88% школ региона ‑ и горячее питание. Предположительно 14 тыс. школьников будут пользоваться услугами школьных автобусов, которых в области на эти нужды 279 единиц.