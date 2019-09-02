Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 2 сентября 2019, 14:57 — REGNUM Успешно завершилось восхождение победителей конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президенствой платформы «Россия — страна возщможностей» на самую высокую вершину Европы — гору Эльбрус, по в честь которой назван клуб победителей конкурса. Члены клуба «Эльбрус» развернули на вершине пятитысячника флаги президентской платформы «Россия — страна возможностей, конкурса «Лидеры России» и клуба «Эльбрус».
Напомним, в ходе восхождения члены клуба спасли жизнь молодому туристу из Череповца Игорю Смирнову, которого они нашли на своем маршруте тяжелом состоянии, признаками «горной болезни. Участники восхождения самостоятельно спустили Игоря Смирнова с высоты 5 600 метров, куда не могла добраться специальная техника МЧС, до высоты 5 000 метров, где передали на руки сотрудникам поисково-спасательного подразделения «Высокогорное» под командованием Адемея Джаппуева.
Читайте подробнее: Члены клуба «Эльбрус» помогли спасти жизнь туриста в Кабардино-Балкарии
В спасательной операции принимали участие семь человек: руководитель группы Александр Яковенко, старший тренер управления альпинистских лагерей Александр Расторгуев, мастер спорта по горному туризму Ольга Назаренко, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, победитель конкурса «Лидеры России», врач Дмитрий Сенин, победители конкурса Виктор Гневашев и Александр Строганов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
Читайте также: Стали известны подробности спасения туриста из Череповца в КБР
Читайте ранее: Сергей Кириенко встретился в КБР с членами клуба «Эльбрус»