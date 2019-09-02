Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 14:57 — REGNUM Успешно завершилось восхождение победителей конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президенствой платформы «Россия — страна возщможностей» на самую высокую вершину Европы — гору Эльбрус, по в честь которой назван клуб победителей конкурса. Члены клуба «Эльбрус» развернули на вершине пятитысячника флаги президентской платформы «Россия — страна возможностей, конкурса «Лидеры России» и клуба «Эльбрус».

Напомним, в ходе восхождения члены клуба спасли жизнь молодому туристу из Череповца Игорю Смирнову, которого они нашли на своем маршруте тяжелом состоянии, признаками «горной болезни. Участники восхождения самостоятельно спустили Игоря Смирнова с высоты 5 600 метров, куда не могла добраться специальная техника МЧС, до высоты 5 000 метров, где передали на руки сотрудникам поисково-спасательного подразделения «Высокогорное» под командованием Адемея Джаппуева.

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В спасательной операции принимали участие семь человек: руководитель группы Александр Яковенко, старший тренер управления альпинистских лагерей Александр Расторгуев, мастер спорта по горному туризму Ольга Назаренко, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, победитель конкурса «Лидеры России», врач Дмитрий Сенин, победители конкурса Виктор Гневашев и Александр Строганов.

«Риск в нашей жизни присутствует всегда. Присутствует он и в городе, хотя, в горах, наверное, его немного больше. Самое главное — это отношение к сложностям, трудностям, преградам, барьерам, опасностям, — прокомментировал произошедшее Алексей Комиссаров, — Те ребята, которые здесь собрались, победители конкурса «Лидеры России», точно не боятся никаких преград, к разумному риску относятся очень хорошо и правильно. У нас очень сильная команда инструкторов, мы прошли много занятий по ледовой подготовке, самоподготовке, по спасению друг друга, и риск, который здесь был — был вполне оправдан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

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