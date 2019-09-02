Дивногорск, Красноярский край, 2 сентября 2019, 14:47 — REGNUM В городе Дивногорске Красноярского края сегодня, 2 сентября, лесным огнеборцам вручили ключи от новой лесопожарной техники. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, техника поступила в регион в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Лесным огнеборцам Красноярского края вручили ключи от новой лесопожарной техники
Лесным огнеборцам Красноярского края вручили ключи от новой лесопожарной техники
Мария Хлыстунова, Krskstate.ru

По информации минлесхоза, всего в текущем году краевой Лесопожарный центр в рамках реализации проекта получил 153,1 млн рублей на обновление парка специализированной техники и оборудования. На эти деньги закупили 28 единиц техники. Это вездеход, бульдозер, тралы, сидельные тягачи, малые патрульные комплексы на базе автомобиля УАЗ, тракторы с навесным оборудованием, пожарные автоцистерны. Также поступило более десяти единиц лесохозяйственной техники, на которой можно передвигаться в труднодоступных местах.

В церемонии вручения принял участие и председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Мы в Госдуме обратили внимание на нехватку современной лесопожарной техники в регионах и сделали всё, чтобы эта техника здесь появилась. Уже предлагаются интересные инициативы по дальнейшему предупреждению пожаров», — сказал Николай Николаев, напомнив об инициативе красноярского губернатора Александра Усса по усилению лесопожарной группировки на севере Красноярского края.

По словам министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова, полученная техника — уникальна. До конца года планируется приобрести ещё 17 единиц:

«В течение трёх лет в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в край поступит более 550 миллионов рублей. Это позволит к 2021 году на 90% переоснастить группировку Лесопожарного центра и серьёзно подкрепить материально-техническую базу наших лесничеств».

Напомним, технику лесным пожарным вручили в рамках шестого этапа Национального лесного форума. Мероприятие стартовало в Красноярске 2 сентября.