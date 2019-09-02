Посёлок Ферзиково, Калужская область, , 14:56 — REGNUM Законность решения межведомственной комиссии, которая не нашла оснований для признания аварийным дома № 2 по улице Приокской в селе Бронцы Ферзиковского района, вызывает сомнение. Об этом 2 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Виталий Майков.

Дом без стены в калужском селе Бронцы Onf.ru

В плачевном состоянии этого жилья представители общественности убедились во время встреч с многодетной семьей. Так, фундамент дома и потолок квартиры покрыты глубокими трещинами. На протяжении более 10 лет одна из стен дома полностью отсутствует, а в крыше зияют огромные дыры. Многодетная семья приобрела квартиру в 2015 году на средства материнского капитала. Отремонтировать общедомовое имущество и тем самым обеспечить семью с тремя детьми безопасными условиями проживания местные чиновники не спешили. Они ссылались на подписанный еще в июне 2010 года протокол общего собрания жильцов аварийного дома, где было принято решение о непосредственном управлении домом. То есть всеми вопросами по его содержанию жители якобы согласились заниматься самостоятельно. Активистам ОНФ удалось добиться признания протокола недействительным. Параллельно после обращения общественников была создана межведомственная комиссия, которая провела проверку дома и не выявила оснований для признания его аварийным и подлежащим сносу.

«Выводы комиссии крайне сомнительны. Во-первых, в её составе не было строителей. Во-вторых, по итогам работы комиссии многодетной матери не было предоставлено актов обследования. Для проверки законности выводов комиссии мы обратились к правоохранителям», — сказал Виталий Майков.

Кстати, общественники отметили еще один любопытный момент. В 2019 году единственная квартира в доме, находившаяся ранее в муниципальной собственности, была приватизирована. Сам факт того, что это произошло, удивителен, поскольку этой квартиры фактически нет: одна из стен в помещении отсутствует, открывая проход прямо на улицу. Однако у властей появилось законное основание не спешить заниматься проблемами дома. Активисты ОНФ будут добиваться того, чтобы многодетная семья была обеспечена благоприятными жилищными условиями. По мнению общественников, приемлемым может стать вариант, при котором местные власти предоставят семье квартиру из маневренного жилого фонда муниципалитета.