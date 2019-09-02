Шанхай, Китай, , 14:30 — REGNUM В Шанхае, городе, с которым связано начало истории КПК и где в 1921 году прошёл первый съезд партии, началось возведение мемориального музея, посвящённого этому историческому событию, сообщает Синьхуа.

Дом-музей первого съезда КПК в Шанхае (cc) Pyzhou

В числе экспонатов музея планируется разместить и представить широкой общественности материалы, связанные с первым съездом, в котором участвовали 13 делегатов, представлявших 50 членов КПК по всей стране. Здание было превращено в мемориал в 1952 году, и только в 2018 году его посетили почти 1,5 млн человек.

Музей расположен поблизости от исторического двухэтажного здания, в котором проходил съезд. Открыть его предполагается в годовщину столетия КПК, в 2021 году.