Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM Коммунальные службы Екатеринбурга получили предупреждение за то, что в городе несколько месяцев провисел рисунок-«смайлик» у Драмтеатра. Об этом заявила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян, сообщает «Новый день».

Журналисты обратили внимание специалиста на то, что рисунок «бесёнка» на том же месте — на каменном шаре — не провисел и трёх дней, тогда как «смайлик» смог продержаться несколько месяцев.

По словам Мкртчян, коммунальщики получили предупреждение за своё бездействие в случае с рисунком-«смайликом», поэтому в следующий раз сработали намного оперативнее. Для коммунальных служб такие рисунки — это несанкционированное графитти, подчеркнула специалист.

Напомним, рисунок «бесёнка» был смыт уже через два дня после своего появления на свет. Возможно, работа отсылала к словосочетанию «город бесов», которое стали применять к Екатеринбургу после протестов против храма Святой Екатерины. Именно рядом с «протестным» сквером и разместили «беса».

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