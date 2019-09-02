Поццалло, , 14:16 — REGNUM Сотрудники финансовой гвардии Италии разрешили высадку нелегальных мигрантов с корабля Eleonore в порту Поццалло, передает информагентство ANSA в понедельник, 2 сентября.

Одновременно с этим финансовая гвардия арестовала само судно — за нарушение закона и вход в территориальные воды страны без разрешения.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрнатов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после ухода «Лиги» из правительства осенью 2019 года новые власти страны как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.