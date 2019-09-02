Рязань, , 14:10 — REGNUM Рязанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» будет закрыт. Решение принял учёный совет головного вуза. Об этом рассказал директор филиала Александр Трушин.

По словам руководителя филиала, приказ о прекращении образовательной деятельности в рязанском вузе пока не получили. Студентам предложат перевестись на учёбу в столицу, но на каких условиях это произойдёт — пока не известно, сообщает Рязанский городской сайт. В филиале можно было получить высшее образование по девяти программам бакалавриата.

Филиал в Рязани был создан в 1980 году Министерством культуры РСФСР. Учредителем является Российская Федерация. Полномочия Учредителя осуществляет Министерство культуры России. За время работы вуза было подготовлено более девяти тысяч специалистов.