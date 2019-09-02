Вашингтон, , 14:07 — REGNUM В сеть выложили мод (модификацию) классической игры Doom 2 1994 года, который вводит в неё сюжет игры-перезагрузки 2016 года. Релизный трейлер был опубликован 1 сентября на портале PC Gamer.

Мод для Doom 2

Разработчик мода сообщил, что потратил на его создание около двух лет. Он отметил, что модификация полностью совместима с «ванильной» (релизная версия игры без каких-либо дополнений) версией Doom 2.

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Напомним, перезагрузка Doom вышла в мае 2016 года. Игра была выполнена на движке (базовой программе) id Tech 6 компании id Software. В ноябре 2019 года должен состояться релиз продолжения игры — Doom Eternal. В июне 2019 года компания-издатель Bethesda выпустила её сюжетный трейлер специально для выставки Е3.

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