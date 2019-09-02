Краснодар, , 13:59 — REGNUM Сразу четыре торжественные линейки состоялись 2 сентября в школе по ул. им. Героя Аверкиева в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации города.

В этом году школа приняла три тысячи учащихся, а количество первых классов в ней составило 24. В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности на Кубани в этом году в школу отправились 672 тысячи детей, в том числе 72 тысячи — в первый класс. Впервые детей приняли в этом году четыре новых школы в Краснодаре, в том числе школы по ул. им. Байбакова и по ул. им. Героя Аверкиева, которые пока являются филиалами школ № 71 и № 11.