Абакан, , 13:55 — REGNUM В России вновь обострилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сегодня, 2 сентября, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.

Уточняется, что в августе 2019 года в стране зарегистрировано 19 новых очагов АЧС. Заболели домашние свиньи.

По состоянию на 29 августа в карантине находились 24 очага и четыре инфицированных объекта в Приморском крае, Амурской, Волгоградской, Курской, Калининградской, Нижегородской областях.

Существует риск заноса вируса на другие территории, в том числе в Хакасию.

Напомним, африканская чума свиней — опасная болезнь, поражающая домашних свиней и диких кабанов. В случае возникновения АЧС все поголовье свиней в эпизоотическом очаге и в радиусе не менее 5 км от очага уничтожается.

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