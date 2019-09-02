Москва, , 13:54 — REGNUM В России 4 сентября стартует образовательный проект «Библиотечная школа цифровой грамотности», сообщили в Минкультуры РФ.

Читайте также: Жителей РФ планируют обучить цифровой грамотности

Цель проекта — освоение библиотечными специалистами навыков работы с современными цифровыми ресурсами и технологиями.

Цифровой грамотности в «Библиотечной школе» будут учить бесплатно по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

По окончании образовательной программы слушателям выдадут удостоверения установленного образца о повышении квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 2018 год уровень цифровой грамотности вырос. Граждане стали увереннее работать на цифровых устройствах и больше пользоваться мессенджерами и соцсетями.

На данную тему: В России вырос уровень цифровой грамотности граждан