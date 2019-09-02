Симферополь, , 13:48 — REGNUM Москвич Александр Милицин рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем участии в фестивале и планах на будущее.

Александр Милицин Фото предоставлено пресс-службой форума «Таврида»

Как Вы стали участником форума «Таврида»?

Я неоднократно делал проект «Fathers's day» («Папин день») — большой фестиваль для детей, а потом создал первый стрит-арт фестиваль, а еще провел фестиваль «Страницы истории» в Великом Новгороде. Так меня заметили и позвали на форум в качестве эксперта. Я курировал школу стрит-арта на девятой смене форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Поделитесь своими впечатлениями от форума…

Таврида — кайф! Мне очень понравилось. Там каждый участник и эксперт отрабатывают на все 100%, а Таврида ответно помогает.

В чем состоит представленный Вами проект?

На форуме «Таврида 5.0» я познакомился с разными художниками, и появились мысли продолжить начатое на форуме, но уже в другом формате. Мы начали придумывать идеи для фестиваля «Таврида — АРТ». Мы придумали объединить стрит-арт художников, живую музыку и актеров на одной сцене. Объединить их так, чтобы актеры читали пьесы, художники рисовали происходящее, а музыканты окрашивали это звуком. А чтобы добавить еще больше эффекта, в конце мы сжигаем созданную работу. Так родился проект: спектакль-перформанс «Поколения», автором и режиссером постановщиком которого является Дмитрий Бикбаев.

Как Вы намерены развивать свой проект?

Московская премьера спектакля состоится 7 сентября на VII Фестивале «Театральный марш», самом масштабном театральном фестивале в России под открытым небом. В премьере будут заняты все артисты, музыканты, художники, которые создавали спектакль на фестивале «Таврида — АРТ». Когда премьера пройдет, хочу переосмыслить идею и адаптировать ее больше в стрит-арт и привлечь к участию молодых ребят из разных регионов. Сейчас работаю над этим с Великим Новгородом, Краснодаром, Ленинградской областью.

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