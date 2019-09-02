Белово, Кемеровская область, , 13:40 — REGNUM Жителей кемеровского города Белово возмутила и смутила реклама памятников рядом с вывеской магазина-кафе «Зимняя вишня». Как пишут местные СМИ, у многих такое соседство вызвало неприятные ассоциации.

Как пишет издание VSE42.ru, заведение появилось ещё до трагедии в ТРЦ Кемерова «Зимняя вишня», а вот рекламу памятников разместили здесь уже после неё.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Он унес жизни десятков человек, большинство из которых — дети.