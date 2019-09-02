Тула, , 13:39 — REGNUM Высокая степень пожарной опасности ожидается на территории большинства районов Тульской области 3 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 сентября в большинстве районов Тульской области ожидается высокая степень пожарной опасности (4 класс)», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и о штрафах, которые грозят нарушителям — до четырёх тысяч рублей для физических лиц и до 400 тыс. для юридических лиц.

Отметим, что в последние дни на территории региона установилась сухая и жаркая погода — высокая степень пожарной опасности ранее была объявлена в южных районах области.