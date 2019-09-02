Абакан, , 13:38 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов 2 сентября поздравил учеников и коллектив абаканской школы №25 с новым учебным годом и наградил ученика этой школы за проявленный при спасении ребёнка героизм. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Уточняется, что летом 2019 года четвероклассник Сергей Карцев спас четырёхлетнего ребенка из воды на реке Абакан. Мальчика уносило течение, школьник доплыл до него и вытащил на берег, оказав первую помощь.

«Этим летом ученик вашей школы — Карцев Сергей — совершил действительно героический поступок, когда не каждый взрослый сможет правильно вовремя среагировать и спасти самое ценное, что у нас есть в этом мире — человеческую жизнь», — сказал Валентин Коновалов.

Школьник-герой получил из рук губернатора ценный подарок и благодарственное письмо.

Напомним, в Хакасии в сентябре школы приняли более 71 тысячи учеников.