Ставрополь, , 13:37 — REGNUM В Ставропольском крае к 1 сентября открыли свои двери для учащихся две новые школы. Одна из них построена в краевой столице, вторая — в городе Михайловске. С их вводом в эксплуатацию на Ставрополье стало больше ученических мест на 2550, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе министерства образования края.

Школа в Ставрополе на 1550 мест стала самой крупной в Северо-Кавказском федеральном округе. В ней одних только спортивных залов три. А кроме этого имеются еще библиотека с читальным залом, аудитории для занятий изобразительным искусством, робототехникой, творческим проектированием, кабинеты психологической разгрузки.

Новая школа в городе Михайловске на 1002 ученика создана в густонаселенном новом районе. В ней все оборудовано по современным стандартам. Предусмотрены большие территории для занятий спортом — два спортивных зала и еще один тренажёрный, футбольное поле и теннисные корты, три спортивных площадки со специальным покрытием.

В День знаний в Ставрополе будет открыт также новый детский сад на 160 мест. Всего, как отметили в минобре края, свои двери откроют учащимся свыше 600 школ. За парты сядут более 300 тыс. школьников. Число первоклассников составит более 33 тыс. человек.

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