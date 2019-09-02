Самарканд, Узбекистан, , 13:35 — REGNUM После запуска праздничного салюта в Самарканде и Карши в честь Дня независимости Узбекистана произошло два травяных пожара, сообщает 2 сентября издание «Газета.uz».

Пожар (cc)skeeze

К пожарам привели праздничные фейерверки, которые после запуска упали на сухую траву. Один из залпов упал на площадку в 350 метрах от запуска салюта в Самарканде, в результате чего сгорела трава на площади в 40 соток.

Возгорание было оперативно потушено с помощью трех пожарных и одного вспомогательного расчета. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды в честь Дня независимости республики. Орденом «Трудовой славы» был отмечен посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

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