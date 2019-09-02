Симферополь, , 13:33 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали Профсоюзная организация работников Крымского федерального университета (КФУ) и Первичная профсоюзная организация преподавателей и сотрудников Марийского госуниверситета. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба крымского вуза.

«Предметом соглашения является долгосрочное сотрудничество сторон в целях обмена опытом, принятия консолидированных решений, реализации совместных проектов и иных действий, направленных на защиту прав и законных интересов членов профсоюза», — прокомментировала заместитель главы профсоюза КФУ Наталия Лукашева.

Добавим, вопрос о координации усилий профсоюзных организаций российских вузов обсуждался в Крыму в мае текущего года. Тогда, в частности, прошла встреча с делегацией объединенного профсоюзного комитета МГУ, на которой стороны заявили о необходимости создания координирующего органа вузовских профсоюзов.

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