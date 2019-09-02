Кемерово, , 13:30 — REGNUM Суд приговорил 31-летнего жителя Кемерова к 12,5 годам в колонии строгого режима за «насильственные преступления сексуального характера в отношении девочек», сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Кемеровской области.

Установлено, что с октября по декабрь 2017 года он со своей страницы в социальных сетях переписывался на интимные темы с девочками-подростками, отправлял им фотографии и видео. Весной 2018 года родители одной из девочек заметили её переписку со взрослым мужчиной и обратились в правоохранительные органы.

Мужчина признал вину. Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что он полностью отдавал отчёт своим действиям.

В ведомстве уточнили, что мужчина признан виновным в совершении шести эпизодов преступления по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и «Развратные действия, совершённые в отношении двух и более лиц» (ч. 3 ст. 135 УК РФ).