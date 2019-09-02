Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM Жаркая погода покидать Ростовскую область не собирается. Согласно прогнозу синоптиков, в первую неделю сентября температура воздуха прогреется до +30 градусов.

В течение недели осадков не ожидается, лишь в ночь на 7 сентября возможен небольшой дождь.

В первые выходные сентября на Дону станет немного прохладнее — в дневные часы уличные термометры покажут + 27 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что региональное управление МЧС РФ предупредило жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности в ближайшие дни.

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