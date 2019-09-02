Курган, , 13:22 — REGNUM В Курганской области пользователи социальных сетей активно обсуждают решение суда, согласно которому долг за водоснабжение, образовавшийся после смерти хозяйки квартиры, должна выплачивать умершая женщина. Скриншот решения одного из мировых судов столицы Зауралья опубликован в группе «О, Курган», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пенсионерка скончалась 26 января 2018 года, а долг около 6 тыс. рублей за водоснабжение с неё должны взыскать в пользу АО «Водный союз» по решению суда за период с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года.

«И даже смерть не освободит вас! Приставы по решению суда придут гроб и оградку изымать.», — шутят одни.

«Даже после смерти есть право на обжалование», — продолжают вторые.

Другие пользователи вспомнили о том, что когда наследники вступят в права, они обязаны будут оплатить долги покойной родственницы.

В судебном участке №44 города Кургана и в АО «Водный союз» ситуацию комментировать отказываются.