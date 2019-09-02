Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM Екатеринбургский «бесёнок», нарисованный на каменном шаре на Октябрьской площади, был квалифицирован как несанкционированное граффити и поэтому смыт. Об этом заявила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян, передаёт «Новый день».

По словам специалиста, хотя некоторые горожане посчитали рисунок «арт-объектом», коммунальщики увидели в нём лишь несанкционированное граффити, которое нужно убрать.

«Есть разные мнения по поводу этого рисунка», — сказала Мкртчян.

Напомним, рисунок «бесёнка» был размещён рядом со сквером, где едва не начали строить храм Святой Екатерины. После протестов против строительства ряд общественников и журналистов прозвали протестующих «бесами», а сам Екатеринбург — «городом бесов».

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