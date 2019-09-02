Рязань, , 13:16 — REGNUM В Рязанском государственном радиотехником университете объяснили, к кому предъявлены требования о возврате 25 миллионов рублей, выделенные ранее Министерством образования и науки РФ. Финансовые претензии лежат на обвиняемых в мошенничестве бывших сотрудниках вуза, все фигуранты этого уголовного дела уже не работают в университете, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе образовательного учреждения.

72,5 млн рублей были выделены РГРТУ в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы». Коллектив работников должен был провести работы в 2014—2016 годах. Однако ответственные лица, изготовившие и подавшие от имени университета заявку на конкурс, никаких научных исследований не провели. В апреле 2017 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, установлены лица, причастные к преступлению, потерпевшей стороной был признан Минобрнауки России. Расследование уголовного дела ещё продолжается.

«В отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве, Минобрнауки России был подан гражданский иск в уголовном процессе, в котором министерство требует от причинителей ущерба вернуть выделенные на научную работу денежные средства. Таким образом, в настоящий момент финансовые претензии предъявлены к обвиняемым. Все фигуранты этого дела в РГРТУ уже давно не работают», — подчеркнул исполняющий обязанности ректора РГРТУ Михаил Чиркин.

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