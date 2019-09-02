Москва, , 13:16 — REGNUM Бывшие футболисты сборной России обратились в судебную инстанцию с иском к Министерству внутренних дел РФ. Спортсмены намерены взыскать с ведомства 124,1 млн рублей компенсации за бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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В числе истцов — главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов, а также бывшие игроки российской сборной Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко.

Так, в частности, Хохлов требует выплатить ему 28,7 млн рублей в качестве компенсации — это эквивалент $905 тысяч, которые тренер хранил в обанкротившемся банке. Средства, которые он перечислил в кредитную организацию в мае 2013 года, исчезли с его счёта летом 2014 года, после того, как банк был лишён лицензии. Из выписки следовало, что вся вышеуказанная сумма якобы была выдана на руки вкладчику.

Хохлов обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Похожие истории произошли и с бывшими футболистами сборной РФ, которые также вложили средства в банк. В коллективном иске отмечается, что за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу, не проведя почерковедческих экспертиз документов, не допросили сотрудников кредитного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у московского банка «Замоскворецкий» была отозвана Центробанком в июне 2014 года. На тот момент по величине активов финансовая организация находилась на 438-м месте в банковской системе РФ.

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Добавим, что в августе иск против МВД подал бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин. Суммой в размере 47,3 млн рублей спортсмен требует возместить ему моральный вред из-за хищений средств, которые он вложил в банк «Замоскворецкий», — 48 млн рублей, что соответствовало $1,5 млн. Футболист полагает, что пострадал из-за волокиты и ошибок следствия, в частности были утрачены важные улики по делу, а средства злоумышленники успели вывести.