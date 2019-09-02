Дно, Псковская область, , 13:16 — REGNUM В городе Дно Псковской области сегодня, 2 сентября, открылась новая школа, построенная на месте старого аварийного здания, где дети учились в две смены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в торжественной линейке приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, представители органов исполнительной власти региона и муниципального образования, педагогический коллектив, школьники и их родители.

«Для нас принципиально важно, чтобы наша молодежь получала качественное среднее, среднее специальное, высшее образование. Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы молодые люди оставались работать на территории Псковской области», — отметил губернатор.

Спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что Псковская область — участник федеральной программы, в рамках которой поставлена задача уйти от обучения детей во вторую смену.

«Новая школа — хороший пример того, как реализуется эта задача в районных центрах. Мы и дальше будем прикладывать усилия, чтобы открывались школы, оснащенные самым современным оборудованием, а наши дети по уровню подготовки не уступали столичным сверстникам», — подчеркнул Котов.

Директор школы Татьяна Щукина подчеркнула, что новое образовательное учреждение соответствует всем современным стандартам: в классах удобная мебель, рассчитанная на детей разного роста, разнообразное учебное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и 3D-моделированием. В школе — просторная столовая и пищеблок, спортивный зал, где ещё продолжается монтаж тренажёров, актовый зал на 191 место с занавесом и звуковым оборудованием. Всё школьное пространство адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна Щукина, директор школы № 50 в Дно Псковской области «Мы о таком даже мечтать не могли. В старой школе актового зала у нас вообще не было»

Напомним, новая школа в Дно — третья, построенная за последние 25 лет в Псковской области. Она рассчитана на 500 учеников, за её строителем могли следить сами жители — на официальном сайте администрации области была организована видеотрансляция со строительной площадки. Федеральная субсидия на строительство школы превысила 350 млн рублей.

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