Дакар, , 13:18 — REGNUM Сотни тысяч жителей Сенегала и Мавритании рискуют стать жертвами голода в наступающем году. В странах выросло недостаточно травы для того, чтобы прокормить крупный рогатый скот, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление аналитиков.

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Спутниковые карты показали бесплодные пастбища в двух западноафриканских странах, что означает, что животные будут умирать, лишая владельцев их единственного источника пищи и дохода. По данным Ассоциации скотоводов Сенегала, около 350 000 семей в стране полностью зависят от скотоводства.

«Животноводство является столпом продовольственной безопасности в регионе», — сказал Алекс Оренштейн, ученый, специализирующийся на скотоводстве в Сахеле.

«Пастухи столкнутся с трудностями первыми, но достаточно скоро это коснется всех жителей региона», — сказал он.

Аналогичная нехватка пастбищ в 2017 году вынудила 5 миллионов человек в шести странах в Сахельском регионе Западной Африки, травянистой зоне южнее пустыни Сахара, нуждаться в продовольственной помощи. Пока нет оценок количества людей, которые могут пострадать от текущей ситуации, но в некоторых районах нехватка травы выглядит хуже, чем в 2017 году, сказал Закари Салей Бана, советник по уменьшению опасности бедствий в благотворительной организации по борьбе с голодом (ACF).

«Ситуация очень тревожная», — сказал Салей Бана, добавив, что агентства по оказанию помощи должны будут активизировать помощь.

Сезон дождей в Сахеле традиционно продолжается с июля по сентябрь, после чего стада до следующего сезона доджей кормятся той травой, которая уже выросла. В этом году дожди начались только в конце августа. Голод обычно наступает в мае или июне следующего года, когда люди долгое время живут без дождя. Таким образом, в то время как скудные дожди в 2017 году вызвали голод в прошлом году, последствия нынешнего дефицита будут ощущаться только в 2020 году. Карты роста растительности, созданные ACF, показывают серьезные дефициты, простирающиеся через Сахель до Чада, но наиболее распространенные в Северном Сенегале и южной Мавритании.

Истинная картина не будет ясна до конца сезона дождей, но прогноз вряд ли улучшится, сказал Оренштейн. Проливные дожди сейчас, скорее всего, вызовут наводнения, а не стимулируют рост растений, сказал он. Существует также риск конфликта, поскольку скотоводы мигрируют в сельскохозяйственные районы в поисках корма, сказал Салей Бана. Конкуренция между фермерами и скотоводами за скудные ресурсы является одним из основных источников смертельного конфликта в Западной Африке, что привело к массовым убийствам в Мали. Жертвами конфликта стало больше людей, чем жертвами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии.