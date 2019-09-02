Бугры, , 13:13 — REGNUM В Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко в понедельник, 2 сентября, открыл новый детский сад на 210 мест в поселке Бугры, а также два дошкольных отделения, по 100 мест каждое, в городе Мурино Всеволожского района.

Детсад в Буграх выкуплен у застройщика за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография». Он стал первым подобным учреждением в регионе, приобретенным за средства федерального бюджета. Объем федерального финансирования составил 109,7 млн рублей.

В этом детском саду есть большой спортивный зал площадью 200 кв. метров, совмещенный с музыкальным, благодаря чему возможна организация спортивных и образовательных секций.

«До конца этого года во Всеволожском районе будет введено в эксплуатацию — и уже придут дети — 12 детских садов. Это почти 2 тысячи новых мест. Пока очередь существует, но мы принимаем меры для ее ликвидации: выплачивается компенсация частным детским садам, а с января 2020 года родителям будет ежемесячно выплачиваться компенсация в размере 9,5 тысяч рублей до тех пор, пока ребенок не получит место в детском саду», — заявил на церемонии открытия детского сада в Мурино Александр Дрозденко.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, в сентябре Ленинградская область выкупит и откроет новый детский сад в микрорайоне Южный на 80 мест, а 1 ноября должен открыться большой детский сад на 220 мест во Всеволожске.