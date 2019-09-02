Таллин, , 12:43 — REGNUM Количество жертв сексуального насилия в Эстонии в 2019 году может удвоится по сравнению с прошлым 2018 годом. Такой прогноз делает министерство социальных дел Эстонии, передает Postimees.

Если за период январь — июнь 2018 года в Центр кризисной помощи жертвам сексуального насилия обратилось 36 человек, то в первом полугодии 2019 года данный показатель составил 65 человек. Всего в прошлом году число жертв сексуального насилия, обратившихся в кризисные центры, составило 92 человека, а в 2017 году — 55 человека.