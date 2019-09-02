Таллин, , 12:42 — REGNUM Количество школьников в Эстонии в новом 2019−2020 учебном году составит почти 153 тысяч, что на 2200 человек больше, чем в сентябре 2018 года. Об этом сообщает национальный вещатель rus.err.ee.

Впервые за школьную парту в этом году сядут около 14 500 тысяч эстонских детей. Количество общеобразовательных учреждений в новом учебном году в Эстонии составит 530, из которых 57 находятся в Таллине.

Также с 1 сентября вступает в силу новая редакция Закона об основных школах и гимназиях, в соответствии с которой школы будут иметь право досматривать личные вещи школьников, использующих запрещенные предметы или вещества, как одну из мер безопасности и предупреждения опасных ситуаций.

В списке запрещенных предметов и веществ значится все предметы, запрещенные законом об оружии: телескопические дубинки, заточенные с двух сторон ножи, а также самодельные предметы, предназначенные для нанесения увечий, газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества.