Грозный, , 12:41 — REGNUM Житель Чечни Хасан Оздиев получил 25 лет колонии строгого режима за совершение преступлений террористической направленности. Суд доказал его участие в банде Басаева и Хаттаба, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе Генеральной прокуратуры по региону.

Оздиев вступил в нее в 1999 году и до 2004 года участвовал в вооружённом мятеже на территории Чеченской Республики, целью которого было отделение субъекта от Российской Федерации. Обвиняемый был признан виновным в совершении убийства двоих военнослужащих временной комендатуры в Веденском районе в 2000 году.

Ранее бандит уже был осужден к различным срокам наказания. Новым приговором Верховного суда Чеченской Республики по совокупности преступлений Оздиев отправлен в колонию на 25 лет за участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни Юсупу У. Он признан виновным в содействии терроризму. В 2016 году осужденный на шесть лет колонии переправил 150 евро лицу, собиравшемуся на войну в Сирию.