Александров, Владимирская область, , 12:37 — REGNUM Во Владимирской области 12 медицинских работников Александровской районной больницы отзовут заявления об увольнении. Как сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения, к такому соглашению пришли стороны после встречи с участием главы ведомства Алексея Мозалёва.

Медсёстры неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Александровской районной больницы хотели уволится из-за сокращения стимулирующих выплат, которое привело бы к понижению зарплаты.

Мозалёв заявил, что все выплаты сохранятся за медсёстрами без изменений. Для решения проблем с зарплатами медиков создана выездная рабочая комиссия из представителей профсоюзной организации работников здравоохранения Владимирской области, регионального управления Росздравнадзора и Врачебной палаты Владимирской области.

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