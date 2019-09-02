Сеул, , 12:43 — REGNUM В связи со спадом рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее достиг самого низкого показателя в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2015 — 2018 годах суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 1,11, однако в 2018 году этот показатель опустился до 0,98 рождений на женщину.

Известно, что низкий суммарный коэффициент рождаемости также наблюдается на Тайване (1,15 ребёнка), в Макао (1,2 ребёнка), Сингапуре (1,21 ребёнок), Пуэрто-Рико (1,22 ребёнка), Молдавии (1,26 ребёнка).

Согласно расчетному периоду ООН (2015−2020 год), самый высокий показатель зафиксирован в Африке (4,4 ребёнка), самый низкий — в Европе (1,61 ребенок).

В 1970—1974 годах в Южной Корее средний показатель держался на уровне 4,21 ребёнка, однако спустя 40 лет данный показатель сократился на 73,6%.

Суммарный коэффициент рождаемости — является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава.