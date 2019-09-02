Асунсьон, , 12:34 — REGNUM 1 сентября правительство Парагвая объявило о взятии под контроль лесных пожаров в регионе, граничащем с Боливией и Бразилией, передает канал TeleSur.

Лесной пожар

Национальный секретариат по чрезвычайным ситуациям сообщил, что за последнюю неделю в результате пожаров было уничтожено более 61 тыс. га естественных лесов на этой территории.

«Мы боремся, чтобы узнать, сможем ли добиться нулевого числа возгораний в Парагвае. В любом случае, в ожидании очень важных дождей мы собираемся оставить на дежурстве вертолет, парагвайский самолет и чилийский, чтобы это окончательно прекратилось», — сказал глава секретариата Хоакин Роа.

Согласно данным Национального института леса (Infona), пожары затронули экосистему площадью 340 тыс. квадратных километров, которая охватывает большую часть западного региона Бразилии, севера Парагвая и восточной части Боливии. Природные богатства этой экосистемы включают в себя 3,5 тыс. видов растений, 656 видов птиц, 325 видов рыб и 159 видов млекопитающих, а также десятки разновидностей рептилий и амфибий.

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