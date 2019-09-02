Москва, , 12:24 — REGNUM Функции Российского союза автостраховщиков в сфере технического осмотра автомобилей могут быть переданы правительству России. С таким предложением выступил Банк России.

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Поводом для таких мер стало стремление не допустить дестабилизации рынка техосмотра, и как следствие рынка ОСАГО. Речь идёт о принятых в июне 2019 года изменениях в закон о техническом осмотре, которые предписывают операторам техосмотра провести переаккредитацию и предоставить РСА документы, подтверждающие выполнение этих требований. Это должно быть сделано в течение года после вступления в силу закона — до конца второго квартала 2020 года. При этом соответствия оператора требованиям аккредитации проводится только в форме выездной проверки по месту нахождения пунктов ТО. На проведение этих проверок по всей России у РСА будет всего год.

При этом в самом Российском союзе автомобилистов отмечали, что пропускная способность у РСА ограничена, а в России работает свыше 5 тыс. операторов техосмотра.

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В Центробанке считают, что у РСА нет ни фактических, ни финансовых возможностей провести такие проверки в срок. Регулятор серьёзно обеспокоен тем, что в итоге этом может привести к прекращению оформления диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО.

«Существует опасность, что техоператоры обратятся к нам за аккредитацией в последний момент, в итоге часть из них физически не успеют её получить, — приводит газета «Коммерсантъ» слова заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова. — Соответственно, они не смогут выдавать диагностические карты. А это, в свою очередь, может спровоцировать проблему дефицита полисов ОСАГО».

В Центробанке заявили, что в настоящее время эти предложения регулятора обсуждаются с заинтересованными ведомствами.

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