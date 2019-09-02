Волгоград, , 12:24 — REGNUM Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья открылись в четырёх школах Волгоградской области 2 сентября. В образовательных учреждениях для занятий есть необходимое специализированное оборудование, в штат набраны профильные педагоги, подготовлена инфраструктура, сообщили 2 сентября в пресс-службе администрации региона.

Классы для особенных детей открылись в школе № 55 «Долина знаний» и № 64 Волгограда, а также в образовательных организациях № 36 и № 24 города Волжского. Кроме того, в трёх детских садах Волжского оборудованы группы компенсированной направленности для малышей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября 2019 года из областного бюджета выделены дополнительные средства для системы инклюзивного образования. Благодаря этому в школах Волгоградской области в новом учебном году появилось 170 новых узких специалистов: логопедов, дефектологов, психологов, тьюторов.

Решение о доступности образования для детей с особенностями развития было принято губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в мае 2019 года. С 2020 года в регионе планируют полностью профинансировать работу необходимого количества специалистов.