Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Сегодня, 3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом, ростовчан приглашают почтить память жертв боевиков.

Так, в Старо-Покровском храме состоится панихида по погибшим вследствие террористических актов и в борьбе в терроризмом, в историческом парке «Россия — моя история» за круглым столом руководители общественных объединений обсудят меры профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. В парке имени Черевичкина состоится концерт.

Традиционная акция состоится у центрального входа в парк имени Горького. Участники выложат из свечей слово «Нет», а также выскажут своё мнение об угрозе экстремизма.

ИА REGNUM напоминает, что день солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям, которые произошли 1−3 сентября 2004 года в Беслане.