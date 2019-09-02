Сеул, , 12:20 — REGNUM С 2 по 7 сентября в Южной Корее пройдет симпозиум офицеров стран-участниц совещания министров обороны (ADMM-Plus). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС страны.

По их словам, в данном мероприятии примут участие 29 офицеров из 15 стран, в том числе из США, Китая, Японии, Австралии, Мьянмы, Филиппин, Таиланда, Вьетнама.

Известно, что 3 сентября в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Seoul в рамках данного мероприятия пройдет 14-й Международный морской симпозиум, на котором представители обсудят пути обеспечения морской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

4 сентября участники мероприятия посетят объединенную зону безопасности (JSA) в пограничном пункте Пханмунчжом, а также мост «Невозврата», пересекающий военно-демаркационную линию между Северной и Южной Кореями, а 5 и 6 сентября — оперативное командование ВМС и командование подводных сил.