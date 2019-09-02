Симферополь, 2 сентября 2019, 12:12 — REGNUM Все без исключения школы Крыма готовы к новому учебному году с точки зрения обеспечения мер безопасности. Об этом 2 сентября журналистам сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, более 30% образовательных учреждений Крыма не оснащены тревожными кнопками. При этом лишь десятая часть крымских школ охраняются силами Росгвардии или частных охранных предприятий.
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