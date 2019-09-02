Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM В Ростовский области впервые школьный звонок прозвенел для 47 тыс. ребят. Всего в новом учебном году донские школы примут 420 тыс. учащихся.

«В этом году в школы придут 420 тыс. учащихся — на 7,5 тыс. больше, чем в прошлом учебном году. Впервые за парты сядут около 47 тыс. первоклассников», — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По его словам, с началом учебного года на Дону открылись двери в 2 тыс. 697 образовательных организациях. Это школы, детские сады, учреждения профобразования и дополнительного образования, школы-интернаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Около миллиона жителей Ростовской области отмечают День знаний