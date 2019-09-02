Найроби, , 12:10 — REGNUM Международные гонки на верблюдах состоялись недалеко от кенийского города Маралал. Об этом сообщает CGTN.

Забег прошёл 29 августа 2019 года. Это уже 30-е международные гонки на верблюдах.

На мероприятии также пели и танцевали в традиционных костюмах. Цель мероприятия — привлечь внимание к опустыниванию местности.

Напомним, 2 сентября 2019 года агентство Xinhua со ссылкой на источник в местной полиции сообщило, что по меньшей мере пятеро туристов и гид стали жертвами неожиданного наводнения в кенийской курортном городе Шайваша.

Группа туристов выдвинулась на экскурсию в национальный природных парк «Адские ворота», где их застала стихия. Одному мужчине из туристической группы удалось спастись. Он сумел добраться до населенного пункта и предупредил о трагедии службу охраны национального парка.

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